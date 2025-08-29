Venezuela, il presidente Maduro supervisiona le esercitazioni militari

Il presidente del Venezuela Nicolás Maduro ha supervisionato le esercitazioni militari tenutesi a Caracas, mentre persistono le tensioni con gli Stati Uniti per lo schieramento di navi da guerra nei Caraibi. In un territorio montuoso, centinaia di soldati hanno marciato, sparato e fatto saltare in aria edifici nell’ambito di quelle che il governo ha definito “operazioni rivoluzionarie speciali”.

Maduro ha assistito alle manifestazioni con entusiasmo, insieme ad altri alti funzionari militari e governativi. “Dopo 20 giorni consecutivi di annunci, minacce, guerra psicologica, dopo 20 giorni di assedio contro la nazione venezuelana, oggi siamo più forti di ieri”, ha detto Maduro.

Una nuova campagna di arruolamento militare si terrà in tutto il Venezuela durante il fine settimana. Gli Stati Uniti hanno schierato tre navi da guerra al largo delle acque territoriali venezuelane, mentre il presidente Donald Trump spinge per l’impiego dell’esercito per contrastare i cartelli che lui stesso accusa di essere responsabili del flusso di fentanyl e altre droghe illecite negli Stati Uniti.

La prossima settimana è previsto l’invio di altre navi da guerra, un’azione che senza dubbio alimenterà ulteriori speculazioni tra i venezuelani, il governo e l’opposizione politica. Nel frattempo, il governo venezuelano ha trasmesso esercitazioni militari sulla televisione di stato e mobilitato risorse militari in tutto il Paese.