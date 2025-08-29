Ucraina, Zelensky: "Putin pronto a finire la guerra? Uccide bambini per non parlare di pace"

Volodymyr Zelensky non crede alla volontà di Putin di porre fine alla guerra soprattutto dopo il pesante attacco a Kiev di giovedì che ha provocato la morte di oltre 20 persone tra cui almeno 4 bambini. “A Washington abbiamo sentito dire che Putin sarebbe pronto a porre fine alla guerra, a un incontro al vertice e alla risoluzione delle questioni chiave – ha detto il presidente ucraino – Ma invece di compiere passi concreti verso la pace, sta scegliendo la via delle armi. Uccide bambini per non parlare di quando e come ci sarà la pace.