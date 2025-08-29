Thailandia, Corte costituzionale destituisce la premier

(LaPresse) La Corte costituzionale della Thailandia ha destituito dall’incarico la prima ministra Paetongtarn Shinawatra, stabilendo che ha violato le regole etiche imposte dalla Costituzione durante una telefonata con il presidente del Senato della Cambogia, Hun Sen. La telefonata in questione, che risale al 15 giugno, aveva lo scopo di allentare le tensioni sulle rivendicazioni territoriali lungo il confine, ma ha suscitato indignazione in Thailandia perché la premier è apparsa eccessivamente amichevole nel discutere di una questione di sicurezza nazionale ed è sembrata parlare male di un generale dell’esercito thailandese. La sentenza della Corte Costituzionale entra in vigore immediatamente, dunque la perdita dell’incarico è immediata. Paetongtarn Shinawatra, prima ministra da circa un anno, era stata sospesa dalle sue funzioni il 1° luglio, dopo che la Corte aveva accettato di esaminare il caso a suo carico. Le sue funzioni erano state assunte dal vice primo ministro, Phumtham Wechayachai.