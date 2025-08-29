Houthi, il primo ministro ucciso da un raid di Israele in Yemen

Ahmed Ghaleb Al-Rahwi, primo ministro del governo Houthi, è stato ucciso ieri in un attacco israeliano a Sana’a, in Yemen. Lo hanno riferito alcune fonti al quotidiano yemenita ‘Aden Al-Rad’, secondo quanto riporta Ynet. Il raid ha preso di mira un’abitazione in una zona residenziale dove presumibilmente Al-Rahwi alloggiava insieme ad altri funzionari.

Le offensive dello Stato ebraico hanno colpito il Paese arabo già nei giorni scorsi. Domenica 24 agosto un raid aereo aveva preso di mira la Capitale causando sei morti e 86 feriti. Quella di Tel Aviv sarebbe stata una risposta all’attacco balistico lanciato dallo Yemen venerdì sera, in cui gli Houthi hanno utilizzato per la prima volta un proiettile con testata a grappolo.

Chi sono gli Houthi

Gli Houthi sono un gruppo armato sciita zaydita che controlla il nord dello Yemen, compresa la capitale Sana’a. Il Paese mediorientale confina con Arabia Saudita e Oman ed è uno dei più poveri del mondo. Da dieci anni vive una guerra devastante che lo ha diviso in due: a nord governano de facto gli Houthi mentre a sud è presente l’esecutivo riconosciuto a livello internazionale e sostenuto dalla coalizione araba. Il movimento armato yemenita è alleato dell’Iran e, da quando il conflitto a Gaza si è inasprito, ha intensificato gli attacchi contro Israele e le navi commerciali nel Mar Rosso dichiarando di agire in solidarietà con la Palestina.