Michael Ward, l'attore britannico accusato di stupro rilasciato su cauzione

(LaPresse) L’attore britannico Micheal Ward è stato rilasciato su cauzione dopo essere comparso davanti a un tribunale di Londra per rispondere delle accuse di stupro e violenza sessuale. Il ventisettenne, protagonista della serie poliziesca Netflix “Top Boy” e del nuovo film di Ari Aster, “Eddington” presentato al Festival di Cannes, deve rispondere di due capi d’accusa per stupro e tre per violenza sessuale. I reati sarebbero stati commessi nel gennaio 2023 e riguardano una sola donna. Ward è comparso davanti alla Thames Magistrates’ Court per una breve udienza. Non ha presentato alcuna dichiarazione e gli è stata concessa la libertà provvisoria con l’obbligo di comparire nuovamente davanti alla Snaresbrook Crown Court, nel nord-est di Londra, il 25 settembre. La condizione per la libertà provvisoria è di non contattare la presunta vittima. Ward ha negato le accuse e in precedenza aveva dichiarato di avere “piena fiducia” nel fatto che sarebbe stato scagionato in tribunale. Nel 2020 l’attore 27enne ha vinto il premio Rising Star ai BAFTA, i British Academy Film Award. È stato nominato per un BAFTA per il film “Empire of Light” di Sam Mendes e per un BAFTA televisivo per la serie diretta da Steve McQueen “Small Axe”.