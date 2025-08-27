Ucraina, le notizie in diretta del 27 agosto: Usa pronti a fornire a Kiev intelligence e difesa aerea

La possibilità di un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, il ruolo degli Stati Uniti nei negoziati di pace e nel fornire garanzie di sicurezza per Kiev nell’ipotesi di una tregua. Sono questi i principali temi delle trattative per mettere fine alla guerra in Ucraina. Lunedì il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, aveva detto che il leader ucraino Volodymyr Zelensky è “illegittimo” e quindi non titolato a interloquire con Putin. Ma il presidente americano Donald Trump, interpellato sul tema, ha detto che quelle di Lavrov sono “stronzate”: “Non mi importa quello che dicono”, ha aggiunto. Il Financial Times intanto riporta che gli Usa sono pronti a fornire a Kiev intelligence e mezzi di difesa aerea. Ecco le notizie di oggi in diretta.
Le stazioni di servizio sono rimaste senza carburante in alcune regioni della Russia dopo che droni ucraini hanno colpito raffinerie e altre infrastrutture petrolifere nelle ultime settimane. I media russi hanno segnalato carenze di carburante in diverse regioni dell’Estremo Oriente e nella penisola di Crimea, annessa illegalmente da Mosca nel 2014 sottraendola all’Ucraina. Gli automobilisti sono costretti ad attendere in lunghe code e le autorità ricorrono al razionamento o alla sospensione totale delle vendite. I prezzi all’ingrosso sul St. Petersburg International Mercantile Exchange per la benzina A-95, quella con il più alto numero di ottani, hanno raggiunto livelli record la scorsa settimana, con un aumento del 50% rispetto a gennaio, a causa dell’impennata della domanda da parte degli agricoltori che cercano di portare a termine il raccolto e dei russi che si mettono in viaggio per l’ultima grande vacanza dell’estate.
I media della regione di Primorye, al confine con la Corea del Nord, hanno segnalato lunghe code e prezzi di circa 78 rubli al litro (circa 3,58 dollari al gallone) nelle stazioni di servizio della zona, dove lo stipendio medio mensile è di circa 1.200 dollari. I giornalisti dell’agenzia di stampa locale Primpress hanno scoperto che altri automobilisti cercavano di vendere benzina online a ben 220 rubli al litro. Nel distretto di Kurilsky, nelle isole Kuril a nord del Giappone, la carenza di benzina A-92 a basso numero di ottani ha costretto le autorità a sospendere completamente la vendita al pubblico lunedì. In Crimea, rinomata località turistica, alcune aziende hanno venduto carburante solo ai possessori di buoni o tessere speciali. La Russia non è nuova agli aumenti del prezzo della benzina alla fine dell’estate, ma quest’anno la carenza è stata aggravata dagli attacchi dell’Ucraina alle raffinerie di petrolio nel corso della guerra. Attacchi più consistenti e concentrati stanno causando maggiori danni e ostacolando la produzione, il tutto in coincidenza con il picco della domanda. L’Ucraina ha già preso di mira le infrastrutture energetiche in passato, ma i recenti attacchi hanno avuto più successo, con un numero maggiore di droni che hanno colpito un gruppo più concentrato di strutture.
“Gli ucraini stanno attaccando un arco di raffinerie, a partire da Ryazan, a sud di Mosca, fino a Volgograd. Quella regione è attraversata da chi si reca in auto verso le località turistiche sul Mar Nero. È la regione in cui si svolge la maggior parte delle operazioni di raccolta. Ed è anche una regione piuttosto densamente popolata“, ha detto ad Associated Press Sergey Vakulenko, senior fellow del Carnegie Russia Eurasia Center. Secondo i media, fra il 2 e il 24 agosto l’Ucraina ha attaccato le infrastrutture petrolifere almeno 12 volte. Di questi attacchi, almeno 10 hanno preso di mira siti nell’arco Ryazan-Volgograd, nella Russia sud-occidentale. Questi attacchi hanno danneggiato molte raffinerie di petrolio, ma non le hanno distrutte completamente, ha detto Vakulenko, aggiungendo che la maggior parte degli impianti è estremamente resistente agli incendi. Tuttavia possono rallentare l’attività delle raffinerie, come dimostra il calo dell’approvvigionamento di petrolio greggio da trasformare in diesel, benzina o altri prodotti di circa 200mila-250mila barili al giorno, ha affermato Gary Peach, analista dei mercati petroliferi presso Energy Intelligence. “Questo è sufficiente per causare qualche difficoltà all’industria petrolifera, soprattutto durante i mesi estivi, caratterizzati da un elevato consumo“, ha dichiarato ad AP. Nei primi 19 giorni di agosto, la produzione di benzina è diminuita dell’8,6% rispetto all’anno precedente, mentre quella di diesel è scesa del 10,3%.
Romano Prodi, ex premier ed ex presidente della Commissione Ue, in un’intervista al quotidiano la Repubblica lancia un allarme dicendosi preoccupato dal disegno che a suo parere si delinea, cioè “la tendenza all’accordo fra autoritarismi” che “va avanti giorno dopo giorno”. “Putin e Trump, passo dopo passo, stanno concludendo un’intesa cui nessuno al mondo si può opporre“, afferma. “Pensi all’Ucraina: un giorno Trump fa lo sfottò a Zelensky e il giorno dopo l’abbraccia, poi di nuovo lo sfottò e poi ancora l’abbraccio. Lo indebolisce. L’obiettivo finale è sempre l’accordo tra gli autoritarismi. E noi europei stiamo al gioco“, dice Prodi, aggiungendo che “è stato umiliante” e che “adagio adagio si assiste al cedimento delle democrazie, mentre l’avvicinamento dei grandi poteri sta portando al trilateralismo Cina, Stati Uniti, Russia. Che poi un è trilateralismo che si riduce ad un bipolarismo perché il rapporto Cina-Russia non si spezza“. Prodi afferma che una involuzione democratica negli Usa “è già in corso” e “se sarà completata o meno dipenderà dall’opposizione democratica e dalle elezioni di midterm, se arriveranno in tempo” e aggiunge che il rischio è presente anche in Italia “e cresce con la strategia di non poter mai permettersi di fare un torto agli Stati Uniti. L’assoluzione da ogni peccato viene dal giudizio di Dio che è dato da Trump“.
Alla domanda su cosa dovrebbe fare il centrosinistra in Italia per fermare questa deriva, Prodi ha risposto: “Esistere. Basterebbe questo“. “Potrebbe esistere perché il malcontento nei confronti del governo è crescente. Ma senza un’opposizione, il governo può fare qualsiasi cosa e vince sempre. L’incertezza allontana l’elettore”, ha aggiunto. L’ex premier parla di “decadenza dell’Occidente” e dice che “leadership europee non se ne vedono” e Ursula von der Leyen “è costretta ad un ruolo da leader barometrico, come un ‘cucù’ che batte il tempo a seconda delle variazioni della pressione”.
Gli Stati Uniti sarebbero pronti a fornire risorse di intelligence e supervisione sul campo di battaglia a qualsiasi piano di sicurezza occidentale per l’Ucraina pensato per il post-guerra, così come a partecipare a uno scudo di difesa aerea a guida europea per Kiev. Lo riporta il Financial Times, citando funzionari europei e ucraini. Washington, sottolinea il FT, sarebbe disposta a contribuire con ‘strumenti strategici‘ quali intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR), oltre a quelli di comando e controllo delle risorse di difesa aerea, così da consentire qualsiasi dispiegamento guidato dall’Europa sul terreno.