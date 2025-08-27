Ucraina, le notizie in diretta del 27 agosto: Usa pronti a fornire a Kiev intelligence e difesa aerea

La possibilità di un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, il ruolo degli Stati Uniti nei negoziati di pace e nel fornire garanzie di sicurezza per Kiev nell’ipotesi di una tregua. Sono questi i principali temi delle trattative per mettere fine alla guerra in Ucraina. Lunedì il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, aveva detto che il leader ucraino Volodymyr Zelensky è “illegittimo” e quindi non titolato a interloquire con Putin. Ma il presidente americano Donald Trump, interpellato sul tema, ha detto che quelle di Lavrov sono “stronzate”: “Non mi importa quello che dicono”, ha aggiunto. Il Financial Times intanto riporta che gli Usa sono pronti a fornire a Kiev intelligence e mezzi di difesa aerea. Ecco le notizie di oggi in diretta.

