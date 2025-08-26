Ucraina, Trump: “Nemmeno Zelensky totalmente innocente ma ora andiamo d’accordo”

Donald Trump torna a parlare di Ucraina. “Nemmeno Zelensky è totalmente innocente”, ma “ora ci vado d’accordo”, ha detto il presidente parlando della guerra . “Riuscirò a farcela”, ha aggiunto riguardo alla possibilità di mettere fine al conflitto, ventilando l’ipotesi di una “guerra commerciale” che sarà “brutta” per la Russia.

Il presidente Usa: “Non mi importa cosa dicono di lui i russi”

“Non importa quello che dicono, tutti si atteggiano, sono solo stronzate”, ha dichiarato Trump riguardo alle affermazioni del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov sulla illegittimità di Volodymyr Zelensky per condurre una trattativa di pace.

Witkoff: “Speriamo in pace entro fine anno”

“Speriamo di risolvere entro la fine dell’anno”. Lo ha detto l’inviato Usa Steve Witkoff in riferimento alla fine dei conflitti in Ucraina, ma anche a quelli in Medioriente. “Questa settimana” sono in corso degli “incontri”, ha detto l’inviato del presidente Trump durante una riunione di gabinetto alla Casa Bianca.