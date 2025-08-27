Guerra a Gaza, le notizie live del 27 agosto: in 350mila a Tel Aviv chiedono il cessate il fuoco

Proseguono gli sforzi diplomatici per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi nella Striscia di Gaza. Mentre ieri, martedì, il gabinetto di sicurezza israeliano non ha parlato della proposta di tregua accettata da Hamas, a Tel Aviv 350mila persone sono scese in piazza invocando un accordo sugli ostaggi e chiedendo al governo di non procedere con l’offensiva su Gaza City. Oggi il presidente americano Donald Trump, ha affermato l’inviato della Casa Bianca in Medio Oriente, Steve Witkoff, dovrebbe presiedere “una ‘grande riunione‘ su Gaza”. Ecco tutte le notizie di oggi, 27 agosto, in diretta.

