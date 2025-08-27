Guerra a Gaza, le notizie live del 27 agosto: in 350mila a Tel Aviv chiedono il cessate il fuoco

Proseguono gli sforzi diplomatici per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi nella Striscia di Gaza. Mentre ieri, martedì, il gabinetto di sicurezza israeliano non ha parlato della proposta di tregua accettata da Hamas, a Tel Aviv 350mila persone sono scese in piazza invocando un accordo sugli ostaggi e chiedendo al governo di non procedere con l’offensiva su Gaza City. Oggi il presidente americano Donald Trump, ha affermato l’inviato della Casa Bianca in Medio Oriente, Steve Witkoff, dovrebbe presiedere “una ‘grande riunione‘ su Gaza”. Ecco tutte le notizie di oggi, 27 agosto, in diretta.
“L’ordine di evacuazione del complesso parrocchiale della Sacra Famiglia a Gaza è un atto di barbarie. In quel compound vivono circa 450 persone, molti anziani e malati, che non hanno la possibilità di sopravvivere a una fuga forzata. I Patriarchi Pierbattista Pizzaballa e Teofilo III hanno annunciato che clero e suore non lasceranno Gaza, denunciando che un simile ordine equivale a una condanna a morte per i più fragili“. Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde in una nota.
“Di fronte a questo allarme, il governo Meloni resta vergognosamente silente, subalterno ai nuovi fascisti del governo Netanyahu. Pizzaballa ha parlato chiaramente: evacuare la Sacra Famiglia significa cancellare un presidio religioso e umanitario, violando il diritto internazionale. L’Italia deve pretendere lo stop immediato a bombardamenti ed evacuazioni forzate, riconoscere questi atti come crimini di guerra e sospendere ogni cooperazione militare con Israele. La nostra Costituzione antifascista impone di stare dalla parte delle vittime, non dei carnefici“, conclude.
L’esercito israeliano (Idf) ha riferito di avere intercettato con successo un missile lanciato contro Israele dallo Yemen. Il Times of Israel riporta che al momento non si hanno notizie di feriti né danni, né ci sono rivendicazioni da parte dei ribelli Houthi yemeniti, sostenuti dall’Iran. Precedentemente l’Idf aveva dichiarato di avere identificato un missile balistico lanciato contro Israele dallo Yemen e di essere al lavoro per intercettarlo. L’attacco missilistico ha fatto scattare le sirene a Gerusalemme e nelle comunità circostanti, nonché negli insediamenti della Cisgiordania e nelle città della zona centrale di Israele.
Donald Trump presiederà mercoledì “una grande riunione su Gaza“. A dirlo, in un’intervista a Fox News, l’inviato della Casa Bianca in Medio Oriente, Steve Witkoff, interpellato sull’esistenza di un piano Usa per Gaza.