Buenos Aires, Milei e il suo corteo presi a sassate dai manifestanti

Alcuni manifestanti hanno lanciato pietre contro il presidente argentino Javier Milei e il suo corteo elettorale mercoledì, mentre il convoglio attraversava la provincia di Buenos Aires, culla del principale movimento di opposizione di sinistra del Paese. Milei è rimasto illeso, ha dichiarato il suo portavoce, ma l’attacco al corteo ha interrotto bruscamente il comizio e ha fatto salire la tensione a pochi giorni dalle decisive elezioni provinciali a Buenos Aires, dove vive oltre un terzo degli argentini.

L’episodio arriva mentre accuse di corruzione minacciano di coinvolgere l’entourage più stretto del presidente, inclusa la sorella e capo di gabinetto Karina Milei, che viaggiava accanto al fratello insieme ai principali candidati libertari sul cassone di un pick-up quando sono partiti i lanci di pietre.

Milei è stato rapidamente evacuato dal caos nella città di Lomas de Zamora, storica roccaforte del movimento di opposizione peronista, l’ampio e variegato movimento populista che domina la politica argentina da circa otto decenni.