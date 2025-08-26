Kilmar Abrego Garcia arrestato di nuovo: potrebbe essere deportato un'altra volta

Kilmar Abrego Garcia, il cui caso è diventato un punto focale negli sforzi aggressivi del presidente Donald Trump per rimuovere i non cittadini dagli Stati Uniti, è stato fermato lunedì dalle autorità per l’immigrazione a Baltimora, per affrontare un nuovo tentativo di deportazione dopo un breve periodo di libertà.

Gli avvocati di Abrego Garcia hanno rapidamente presentato una causa per bloccare la deportazione fino a quando un tribunale non avrà esaminato la sua richiesta di protezione, sostenendo che gli Stati Uniti potrebbero inviarlo in un paese dove “la sua sicurezza non può essere garantita”. Il ricorso ha attivato un’ordinanza generale del tribunale che sospende automaticamente per due giorni i procedimenti di deportazione. L’ordinanza si applica agli immigrati nel Maryland che contestano la loro detenzione.

Poche ore dopo la detenzione di Abrego Garcia, i suoi avvocati hanno parlato con gli avvocati del Dipartimento di Giustizia e con un giudice federale del Maryland, che ha avvertito che Abrego Garcia non può essere espulso dagli Stati Uniti “in questa fase”, poiché deve poter esercitare il suo diritto costituzionale a contestare la deportazione. La giudice distrettuale statunitense Paula Xinis ha affermato che ordinanze sovrapposte dei tribunali vietano temporaneamente al governo di rimuovere Abrego Garcia e ha annunciato che estenderà la propria ingiunzione temporanea che impedisce la sua deportazione.