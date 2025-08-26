In Israele giornata di proteste per chiedere la liberazione degli ostaggi

Giornata di proteste in Israele per chiedere di riportare a casa gli ostaggi rapiti da Hamas. Nell’ambito delle contestazioni organizzate dal Forum dei familiari, da stamattina i manifestanti hanno bloccato diverse strade nel Paese, come sull’autostrada Ayalon di Tel Aviv e sulla Route 2, nota come ‘Coastal Highway’, chiusa all’altezza della Yakum Junction a nord di Tel Aviv.

La giornata di proteste si è aperta alle 6.29 ora locale (le 5.29 in Italia), orario in cui il 7 ottobre del 2023 Hamas lanciò il suo attacco nel sud di Israele, con un’azione davanti all’ambasciata Usa a Tel Aviv, dove i dimostranti hanno srotolato una bandiera americana. Marce sono attese in tutto il Paese a partire dalle 14 ora locale.