Cisgiordania, l'Idf entra a Ramallah: scontri e decine di feriti palestinesi

Una colonna di veicoli militari israeliani è entrata nel pomeriggio nel centro di Ramallah in un raro raid diurno su una delle più grandi città palestinesi della Cisgiordania, sede dell’Anp.

L’Idf ha fatto sapere che le truppe hanno fatto irruzione in un ufficio di cambio accusato di trasferire fondi ad operativi di Hamas per finanziare attività terroristiche, arrestando cinque sospetti coinvolti in attività terroristiche e confiscando centinaia di migliaia di shekel identificati come fondi destinati al terrorismo. La Mezzaluna rossa palestinese ha dichiarato che durante il raid ci sono stati 58 feriti, tra cui feriti da proiettili veri, proiettili di gomma, inalazione di gas lacrimogeni e “schegge di proiettili veri”.

Veicoli blindati israeliani sono entrati in un trafficato incrocio del centro della città, bloccando il traffico. Alcune decine di persone hanno cercato di lanciare pietre contro i veicoli militari.