Ucraina-Russia, le notizie del 25 agosto 2025: si allontana bilaterale Putin-Zelensky. La diretta

Tutti gli aggiornamenti sul conflitto in Ucraina, dalle notizie sul campo di battaglia ai colloqui per la pace.
L’Italia pensa di inviare aiuti per lo sminamento del territorio in caso di pace.
Il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store è giunto in visita in Ucraina. Lo ha reso noto con un post su X dove vengono ritratti insieme il ministro degli Esteri di Kiev, Andrii Sybiha che ha definito la Norvegia “uno dei nostri alleati più stretti”. Store incontrerà il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.
“Ringrazio il Santo Padre di aver accettato la mia richiesta di poterlo incontrare per un’udienza anche con la mia famiglia. Nell’incontro ho ribadito l’impegno dell’Italia per la pace in Medioriente, Ucraina e abbiamo parlato anche della situazione in Sudan. Di tutte le guerre che ci sono nel mondo e dell’importanza che deve avere per ognuno di noi per l’impegno per la pace. Ho grande fiducia in questo Pontefice, una guida spirituale per i cristiani, ma non soltanto”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, uscendo dal Vaticano dopo essere stato ricevuto in udienza da Papa Leone XIV. Alla domanda se si è parlato di una possibile mediazione del Vaticano per l’Ucraina, Tajani ha risposto: “Non ne abbiamo parlato. Abbiamo parlato in generale della pace”.
Il ministro degli Esteri ucraino Andrij Sybiha ha risposto alle dichiarazioni del capo della diplomazia ungherese Péter Szijjártó, che aveva invitato il presidente Volodymyr Zelensky a “smettere di minacciare l’Ungheria” in relazione alla vicenda dell’oleodotto Druzhba. “Risponderò alla maniera ungherese.Non c’è bisogno di dire al presidente ucraino cosa deve fare, cosa deve dire e quando. Lui è il presidente dell’Ucraina, non dell’Ungheria”, ha scritto Sybiha su X. “La sicurezza energetica dell’Ungheria è nelle vostre mani. Diversificatevi e diventate indipendenti dalla Russia, come ha fatto il resto d’Europa”.
Lo scorso 21 agosto il presidente Zelensky ha dichiarato di essersi rivolto al presidente statunitense Donald Trump chiedendogli di fare pressioni sul premier ungherese Viktor Orbán affinché non bloccasse l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea. Il giorno dopo Budapest ha dichiarato che l’oleodotto Druzhba, al confine tra Russia e Bielorussia, era stato “attaccato per la terza volta in breve tempo”. Successivamente Szijjártó ha esortato Zelensky a “smettere di minacciare l’Ungheria” dopo che quest’ultimo aveva lasciato intendere un collegamento tra i raid contro l’oleodotto Druzhba e la posizione di Budapest sull’adesione dell’Ucraina all’Ue.
“Quando c’è di mezzo Trump, tutto è imprevedibile. Gli Stati uniti di Trump ci hanno abituato a repentini cambi di posizione su tutto, da Zelensky a Putin. Penso che così come gli entusiasmi erano smodati dopo l’Alaska, sia da evitare la preoccupazione di oggi. Può succedere di tutto: questa vicenda o si risolve con la politica e la diplomazia, o non si risolve per nulla. Io ho votato a favore dell’invio di armi all’Ucraina convintamente: senza il nostro sostegno la Russia sarebbe già a Kiev. Ma sarebbe servito, e l’ho sempre detto, anche un inviato europeo che costruisse le condizioni per la pace. Non sappiamo cosa accadrà a fronte dell’imprevedibilità degli scenari”. Così il leader di Iv, Matteo Renzi in un’intervista a La Repubblica.
I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 21 droni ucraini durante la notte nei cieli della Russia, tra cui due diretti a Mosca. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass.
Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy non ha la legittimità necessaria per firmare documenti legali con la Russia.
“Lo riconosciamo come il capo de facto del regime. E in tale veste, siamo pronti a incontrarlo. Ma per quanto riguarda la firma di documenti legali… Quando arriveremo al punto in cui firmeremo i documenti, ci dovrà essere una chiara consapevolezza da parte di tutti che la persona che firmerà questi documenti ha legittimità. Secondo la Costituzione Ucraina, il signor Zelensky attualmente non ne ha”, ha dichiarato Lavrov in una intervista alla Nbc. “Non possiamo tenere un incontro solo perché Zelensky abbia una buona immagine e possa dire: ‘Guardate, sono legittimo’. La legittimità è un’altra questione. Perché, indipendentemente da quando un incontro del genere possa aver luogo, e deve essere preparato molto bene, la questione di chi firmerà un accordo da parte dell’Ucraina è una questione molto seria”, ha aggiunto.”Non è previsto alcun incontro”, ha detto Lavrov al programma “Meet the Press”. Il vertice per porre fine alla guerra avrà luogo solo se avrà un “programma presidenziale” gradito a Putin, ha affermato, ma tale programma “non è affatto pronto”.
Il vice cancelliere tedesco Lars Klingbeil è arrivato a Kiev in treno lunedì mattina per una serie di incontri con alti funzionari statali ucraini, tra cui uno scambio di battute con il presidente Volodymyr Zelenskyy presso la sua residenza ufficiale. “In stretto coordinamento con il Cancelliere federale, cercherò di discutere su come la Germania possa sostenere al meglio l’Ucraina in un eventuale processo di pace”, ha detto il presidente dell’SPD. Quanto al riferimento all’impegno della Germania a mantenere la sua assistenza militare e finanziaria, Klingbeil, come riporta Zdf, ha aggiunto: “Putin non deve illudersi che il nostro sostegno all’Ucraina possa crollare. Al contrario: restiamo il secondo maggiore sostenitore dell’Ucraina al mondo e il maggiore in Europa”.