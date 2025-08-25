Turchia, veterani ucraini attraversano a nuoto lo stretto del Bosforo

Tre veterani ucraini, con arti amputati e gravi ferite di guerra, hanno attraversato a nuoto lo stretto del Bosforo, che separa la sponda europea e quella asiatica della Turchia, per celebrare il 24 agosto, Giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina.

Dopo mesi allenamento in piscina i tre ex soldati (Il 34enne Oleh Tserkovnyi, il 47enne Pavlo Tovstyk e il 28enne Oleksandr Dashko) hanno partecipato alla Bosporus Intercontinental Swimming Race, una gara di nuoto di 6,5 km che si svolge ogni anno a Istanbul, insieme a oltre 2.800 nuotatori provenienti da 81 paesi.

I tre si sono allenati per mesi per affrontare la competizione e sono riusciti a portare al termine loro impresa.