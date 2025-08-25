Luca Cecca, morto in Ucraina l’italiano volontario

Un altro italiano, Luca Cecca, è morto combattendo come volontario in Ucraina al fianco delle truppe di Kiev. Lo rende noto Memorial, associazione dei volontari internazionali per l’Ucraina, sottolineando che “è morto sul campo di battaglia. Onore, gloria e gratitudine al nostro fratello”.

Kiev: “Riconquistati villaggi nel Donetsk”

“Le nostre truppe hanno contrattaccato e liberato con successo dal nemico i villaggi Mykhailivka, Zelenyi Hai, e Volodymyrivka nella regione di Donetsk”. Lo ha reso noto sui social il comandante in capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrsky.

Berlino: “Putin non si illuda, nostro sostegno a Kiev non cade”

Il vice cancelliere tedesco Lars Klingbeil è arrivato a Kiev in treno lunedì mattina per una serie di incontri con alti funzionari statali ucraini, tra cui uno scambio di battute con il presidente Volodymyr Zelensky presso la sua residenza ufficiale. “In stretto coordinamento con il Cancelliere federale, cercherò di discutere su come la Germania possa sostenere al meglio l’Ucraina in un eventuale processo di pace”, ha detto il presidente dell’SPD. Quanto al riferimento all’impegno della Germania a mantenere la sua assistenza militare e finanziaria, Klingbeil, come riporta Zdf, ha aggiunto: “Putin non deve illudersi che il nostro sostegno all’Ucraina possa crollare. Al contrario: restiamo il secondo maggiore sostenitore dell’Ucraina al mondo e il maggiore in Europa”.

Mosca: “Attacchi Kiev con droni, colpita centrale nucleare Kurks”

La Russia ha accusato l’Ucraina di aver lanciato attacchi con droni che hanno innescato un incendio in una centrale nucleare nella regione occidentale di Kursk durante la notte, mentre l’Ucraina celebrava i 34 anni della sua indipendenza. Funzionari russi hanno affermato che diversi impianti energetici sono stati presi di mira durante gli attacchi notturni.

L’incendio presso l’impianto nucleare è stato rapidamente spento senza che siano stati segnalati feriti, secondo l’ufficio stampa dell’impianto su Telegram. Sebbene l’attacco abbia danneggiato un trasformatore, i livelli di radiazione sono rimasti entro i limiti normali. L’organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite ha dichiarato di essere a conoscenza di resoconti di stampa secondo cui un trasformatore degli impianti avrebbe preso fuoco “a causa di attività militari”, ma di non aver ricevuto conferme indipendenti. Ha aggiunto che il suo direttore generale, Rafael Mariano Grossi, ha affermato che “ogni impianto nucleare deve essere protetto in ogni momento”. L’Ucraina non ha commentato immediatamente il presunto attacco. I vigili del fuoco sono intervenuti anche per spegnere un incendio nel porto di Ust’-Luga, nella regione russa di Leningrado, sede di un importante terminal per l’esportazione di carburante. Il governatore regionale ha dichiarato che circa 10 droni ucraini sono stati abbattuti e che i detriti hanno innescato l’incendio.