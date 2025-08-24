Yemen, raid israeliani su Sana'a: almeno 2 morti e 35 feriti

Almeno due persone sono state uccise e altre 35 sono rimaste ferite in seguito agli attacchi aerei israeliani che hanno colpito Sana’a, la capitale dello Yemen. Lo riferisce il Ministero della Salute guidato dai ribelli Houthi, precisando che i raid hanno colpito diverse aree di Sana’a, tra cui una centrale elettrica e una compagnia petrolifera.

L’esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito le centrali elettriche di Asar e Hizaz, definendole “un importante impianto di fornitura di energia elettrica per le attività militari”, insieme a un sito militare dove si trova il palazzo presidenziale.