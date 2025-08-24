Colombia, Alvaro Uribe omaggia Miguel Uribe Turbay e chiede più sicurezza nel Paese

(LaPresse) L’ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez ha reso omaggio al candidato alla presidenza Miguel Uribe Turbay, assassinato nel parco di Bogotà dove era stato colpito a giugno, chiedendo maggiore sicurezza in tutto il Paese in mezzo a un’ondata di violenza. Uribe Turbay, 39 anni, era stato ferito gravemente il 7 giugno durante un evento elettorale a Modelia, quartiere occidentale di Bogotá. Dopo oltre due mesi in terapia intensiva, è morto l’11 agosto. Si tratta del primo omicidio di un candidato presidenziale in Colombia da trent’anni. Durante l’evento, la polizia ha rafforzato le misure di sicurezza con strade chiuse, droni, forze speciali e cecchini. Álvaro Uribe, presidente dal 2002 al 2010, è tornato sulla scena pubblica dopo la fine degli arresti domiciliari. È in attesa di una sentenza d’appello per una condanna a 12 anni per corruzione e manipolazione di testimoni. Rimane una figura centrale della destra colombiana in vista delle elezioni del 2026, in contrapposizione al presidente di sinistra Gustavo Petro.