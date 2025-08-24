Australia, migliaia di persone ai cortei pro Palestina

Decine di migliaia di persone sono scese in piazza in tutta l’Australia in numerosi cortei pro Palestina, chiedendo al governo australiano di intervenire contro la guerra israeliana a Gaza. Le manifestazioni nazionali sono state organizzate dal Palestine Action Group.

Le manifestazioni si sono tenute nella maggior parte delle capitali statali australiane, con i partecipanti che hanno chiesto un cessate il fuoco e maggiori aiuti umanitari per la popolazione palestinese assediata nella Striscia di Gaza.

Gli organizzatori hanno dichiarato all’Australian Broadcasting Corporation che si trattava della 97esima settimana consecutiva di proteste e che continueranno a chiedere al governo federale di sanzionare Israele.