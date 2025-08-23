Le più belle immagini del vulcano Kilauea che erutta alle Hawaii

Il vulcano Kilauea, alle Hawaii, è tornato in eruzione venerdì, lanciando un arco di lava alto circa 30 metri e ricoprendo parte del fondo del suo cratere sommitale. Si tratta della 31esima eruzione di lava dal dicembre scorso, una frequenza che riflette bene la natura del Kilauea, tra i vulcani più attivi al mondo. La mattina, la bocca settentrionale del cratere ha iniziato a eruttare ininterrottamente, con schizzi di lava che nel pomeriggio si sono trasformati in vere e proprie fontane incandescenti. L’attività è rimasta confinata all’interno del cratere, senza minaccia per le abitazioni.

Il Kilauea si trova sulla Big Island, la più grande isola dell’arcipelago hawaiano, circa 320 km a sud di Honolulu (Oahu). È solo la quarta volta in 200 anni che il Kilauea produce fontane di lava in episodi ripetuti: accadde nel 1959, nel 1969 e tra il 1983 e il 1986, quando si registrarono 44 episodi nell’arco di tre anni. Quell’eruzione poi si trasformò in un flusso di lava continuo che durò, con diverse fasi, fino al 2018. USGS HANDOUT