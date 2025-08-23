Usa, nuova eruzione del vulcano Kilauea alle Hawaii: le immagini del getto di lava

Il vulcano Kilauea alle Hawaii ha ripreso a eruttare venerdì lanciando un getto di lava a un’altezza di 30 metri, e anche attraverso una sezione del fondo del cratere sommitale. Si è trattato della 31esima eruzione di roccia fusa nel Kilauea da dicembre, una frequenza alta per uno dei vulcani più attivi del mondo. La bocca nord del cratere sommitale ha iniziato a eruttare al mattino, per poi traboccare lava poche ore dopo. Nel pomeriggio la bocca ha iniziato a produrre fontane di lava. L’eruzione è stata contenuta all’interno del cratere sommitale e nessuna casa è stata minacciata.