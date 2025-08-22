Usa, giudice ordina chiusura ‘Alligator Alcatraz’

Un giudice federale ha emesso un’ingiunzione preliminare che blocca l’ulteriore espansione del centro di detenzione per immigrati costruito nel mezzo delle Everglades in Florida e soprannominato ‘Alligator Alcatraz’, che dovrà chiudere entro 60 giorni per conformarsi alle leggi ambientali.

I gruppi ambientalisti e la tribù Miccosukee sostengono che il progetto violi le leggi ambientali e minacci le delicate zone umide. Il centro, costruito quasi due mesi fa, ospita attualmente diverse centinaia di detenuti, ma potrebbe espandersi fino a 3.000. La causa sostiene che il governo statale e quello federale non abbiano rispettato le normative ambientali.

L’ingiunzione della giudice distrettuale Kathleen Williams ha formalizzato la sospensione temporanea che aveva ordinato due settimane fa. Lo Stato della Florida ha presentato ricorso in appello poco dopo l’emissione della sentenza. La giudice ha affermato di aspettarsi che la popolazione della struttura diminuisca entro 60 giorni grazie al trasferimento dei detenuti in altre strutture e che, una volta avvenuto ciò, le recinzioni, l’illuminazione e i generatori dovrebbero essere rimossi. Ha scritto che lo Stato e gli imputati federali non possono portare nella struttura nessuno che non sia già detenuto al suo interno.

L’ordinanza non vieta la modifica o la riparazione delle strutture esistenti, “che siano esclusivamente finalizzate ad aumentare la sicurezza o a mitigare i rischi ambientali o di altro tipo presenti nel sito”. La giudice ha affermato che i funzionari statali non hanno mai spiegato in modo adeguato perché la struttura dovesse essere situata nel mezzo delle Everglades della Florida. “Ciò che è evidente, tuttavia, è che nella fretta di costruire il campo di detenzione, lo Stato non ha preso in considerazione luoghi alternativi”, ha affermato Williams, aggiungendo che la sua ordinanza ha concesso allo Stato e ai convenuti federali il tempo necessario per smantellare la struttura in modo che possa essere sottoposta alle valutazioni ambientali richieste.

Come era nato ‘Alligator Alcatraz’

‘Alligator Alcatraz‘: un centro di detenzione per migranti in mezzo alle paludi Everglades. L’idea era stata del procuratore generale della Florida James Uthmeier, sostenitore di Donald Trump. “Se qualcuno riuscisse a scappare, non avrebbe nessun posto dove andare, nessun posto dove nascondersi: solo alligatori e pitoni ad aspettarlo. Ecco perché mi piace chiamarlo Alligator Alcatraz”, ha detto Uthmeier a Fox Business che ha anche creato e diffuso un video promozionale diventato virale sul web, prima dell’apertura del centro di detenzione.

La struttura, secondo il procuratore statunitense, potrebbe ospitare fino a 1000 persone e il progetto ha già ottenuto il sostegno del partito repubblicano della Florida, come riportato dai media americani. Intanto alcuni ambientalisti si erano subito opposti e hanno chiesto al governatore Ron DeSantis di respingere questo piano.