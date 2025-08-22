Ucraina, droni per colpire obiettivi russi: “In aria il nostro vantaggio”

L’industria della difesa ucraina sta guadagnando l’attenzione globale per la sua innovativa tecnologia dei droni. Lo scorso settembre, un drone di fabbricazione ucraina ha attaccato un deposito di munizioni russo a oltre 1000 chilometri di distanza. Questo ha rappresentato un risultato significativo per Fire Point, l’azienda che ha sviluppato i droni. Iryna Terekh, responsabile della produzione, ha affermato che i droni hanno conferito all’Ucraina un vantaggio asimmetrico. I droni FP-1 di Fire Point, in grado di volare fino a 1590 chilometri di distanza, sono stati cruciali nel colpire gli obiettivi russi.

“Combattere in aria è il nostro unico vero vantaggio asimmetrico sul campo di battaglia al momento. Non abbiamo la stessa manodopera o i soldi che hanno loro”, ha dichiarato Iryna Terekh. L’Ucraina sta rapidamente diventando un polo per l’innovazione nel settore della difesa, con numerose aziende che stanno emergendo per soddisfare le esigenze del conflitto in corso con la Russia. All’Associated Press è stata concessa una visita esclusiva all’interno di una delle decine di fabbriche segrete di Fire Point.

In un vasto magazzino dove risuonava musica rock a tutto volume, i dirigenti hanno mostrato i loro droni esplosivi FP-1, i loro pezzi forti, in grado di percorrere fino a 1.600 chilometri (994 miglia). Hanno anche mostrato per la prima volta un missile da crociera che stanno sviluppando, in grado di percorrere 3.000 chilometri (1.864 miglia), e che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky spera possa essere prodotto in serie entro la fine dell’anno.

La guerra con i droni

Quando un drone di fabbricazione ucraina ha attaccato un deposito di munizioni in Russia lo scorso settembre, ha dimostrato la determinazione di Kiev a colpire in profondità dietro le linee nemiche e l’abilità della sua industria della difesa. Il momento è stato particolarmente gratificante per la donna responsabile della produzione dei droni che hanno volato per oltre 1.000 chilometri per portare a termine questa missione. Per mesi, la Russia non ha più avuto i mezzi per sostenere devastanti attacchi di questo tipo.

“Combattere in aria è il nostro unico vero vantaggio asimmetrico sul campo di battaglia al momento. Non abbiamo la stessa manodopera o i soldi che hanno loro”, ha dichiarato Iryna Terekh. Terekh parla mentre esamina decine di ‘droni da attacco in profondità’ appena usciti dalla catena di montaggio e che saranno presto stati utilizzati dalle forze ucraine per attaccare depositi di armi, raffinerie di petrolio e altri obiettivi vitali per la macchina bellica e l’economia del Cremlino. Spinta dalla sua lotta esistenziale contro la Russia – e dalla limitata assistenza militare degli alleati occidentali – l’Ucraina è rapidamente diventata un centro globale per l’innovazione della difesa. L’obiettivo è eguagliare, se non addirittura superare, le capacità della Russia, e Fire Point è una delle aziende leader in questo campo.

Mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump insiste per arrivare alla fine della guerra, durata tre anni e mezzo, e prospetta il sostegno degli Stati Uniti alle garanzie di sicurezza simili a quelle della Nato, i funzionari della difesa ucraini affermano che il loro Paese è determinato a diventare più autosufficiente nel dissuadere la Russia. “Crediamo che la nostra migliore garanzia non sia affidarci alla volontà di qualcuno di proteggerci, ma piuttosto alla nostra capacità di proteggere noi stessi”, ha affermato Arsen Zhumadilov, capo dell’agenzia nazionale per l’approvvigionamento di armi. Trump ha detto che “entro due settimane sapremo se ci sarà la fine della guerra”.

Un mercato da 10 miliardi di dollari l’anno

Il governo ucraino acquista attualmente circa 10 miliardi di dollari di armi all’anno da produttori nazionali. L’industria ha la capacità di venderne il triplo, affermano i funzionari, e ritengono che le vendite agli alleati europei potrebbero aiutarla a raggiungere tale potenziale nel giro di pochi anni. Come la maggior parte delle aziende di difesa in Ucraina, Fire Point è nata per necessità dopo l’invasione su vasta scala della Russia nel 2022. Nonostante gli appelli dei funzionari militari ucraini, i Paesi occidentali non erano disposti a consentire a Kiev di utilizzare le armi a lungo raggio dei loro alleati per colpire obiettivi in profondità nel territorio russo. È stato allora che un gruppo di amici, esperti di vari settori, decise di produrre in serie droni economici che potessero eguagliare la potenza dei droni Shahed di fabbricazione iraniana che la Russia stava lanciando in Ucraina con conseguenze devastanti.

I fondatori dell’azienda hanno parlato con AP a condizione di mantenere l’anonimato, per timore della loro sicurezza e di quella dei loro stabilimenti. Mettendo insieme le loro conoscenze in ambito di edilizia, game design e architettura, i fondatori dell’azienda, privi di esperienza nel campo della difesa, hanno ideato nuovi progetti di droni in grado di volare più lontano e colpire con maggiore precisione rispetto alla maggior parte dei prodotti già presenti sul mercato. I loro droni a lungo raggio presentavano un altro vantaggio: non necessitavano di decollare da un aeroporto.

Quando Terekh, un’architetta, fu assunta nell’estate del 2023, le fu dato l’obiettivo di produrre 30 droni al mese. Ora l’azienda ne produce circa 100 al giorno, al costo di 55.000 dollari ciascuno. L’FP-1 sembra più un progetto scientifico frettolosamente elaborato che qualcosa che potrebbe uscire dalle linee di produzione dei più grandi appaltatori della difesa al mondo. “Abbiamo eliminato tutto ciò che era superfluo e appariscente”, ha detto.

L’efficacia sul campo di battaglia

Ma l’FP-1 si è dimostrato estremamente efficace sul campo di battaglia. Con un carico di esplosivo del peso di 60 chilogrammi, è responsabile del 60% degli attacchi in territorio russo, compresi quelli contro raffinerie di petrolio e depositi di armi, secondo Terekh. Questi attacchi hanno contribuito a rallentare l’avanzata russa lungo la linea del fronte, lunga 1.000 chilometri (620 miglia) nell’Ucraina orientale, dove le unità dell’esercito hanno segnalato un netto calo del fuoco di artiglieria.

“Penso che i droni migliori, o tra i migliori, siano quelli ucraini”, ha affermato Claude Chenuil, un ex ufficiale militare francese che ora lavora per un gruppo commerciale specializzato nella difesa. “Quando la guerra in Ucraina finirà, inonderanno il mercato”. La storia di Fire Point non è del tutto unica. Subito dopo l’invasione russa del 2022, centinaia di aziende del settore della difesa sono nate quasi da un giorno all’altro.

Il governo ucraino ha incentivato l’innovazione allentando le normative e facilitando la collaborazione diretta delle startup con le brigate militari. Imprenditori patriottici nei settori della metallurgia, dell’edilizia e dell’informatica hanno costruito strutture per la ricerca e la produzione di armi e munizioni, con particolare attenzione ai droni. La guerra in corso ha permesso loro di testare le idee quasi immediatamente sul campo di battaglia e di adattarsi rapidamente alle mutevoli tattiche russe. “L’Ucraina si trova in un momento davvero unico, in cui sta diventando, di fatto, la Silicon Valley della difesa“, ha affermato l’imprenditore ucraino Yaroslav Azhnyuk. “La nostra più grande risorsa strategica è essere in guerra con la Russia da 11 anni”.

Una gara ‘di astuzia’ contro il nemico russo

Un esempio calzante: Fire Point aveva inizialmente acquistato le apparecchiature di navigazione per i suoi droni da una grande azienda occidentale, ma ben presto la Russia è riuscita a comprometterne l’efficacia utilizzando la guerra elettronica; così Fire Point ha sviluppato un proprio software per superare in astuzia il nemico.

Poiché le aziende del settore della difesa sono obiettivi di alto valore per la Russia, molte operano sottoterra o nascoste all’interno di centri civili per eludere il rilevamento. Sebbene siano protette dalle difese aeree, questa strategia ha lo svantaggio di mettere a rischio la vita dei civili. Molti ucraini sono morti in attacchi russi imprecisi, probabilmente mirati a strutture belliche. Gli imprenditori hanno affermato che l’alternativa è operare apertamente e affrontare attacchi che farebbero arretrare lo sforzo bellico. Il giorno in cui i giornalisti dell’AP hanno visitato la fabbrica di Fire Point, c’erano decine di droni in attesa di consegna. Sarebbero tutti spariti entro 72 ore, spediti sul campo di battaglia in camion merci poco appariscenti.

Il team di Fire Point riceve feedback regolari dalle unità dell’esercito e l’azienda ha reinvestito la maggior parte dei profitti per innovare rapidamente per stare al passo con gli altri produttori di droni. Sempre più spesso, questi profitti vengono destinati allo sviluppo di un’arma nuova e più potente. L’azienda ha completato quest’anno i test per il suo primo missile da crociera, l’FP-5. In grado di percorrere 3.000 chilometri e di atterrare entro 14 metri dal suo bersaglio, l’FP-5 è uno dei missili di questo tipo più grandi al mondo, con un carico utile di 1.150 chilogrammi, hanno affermato esperti indipendenti. Poiché le versioni iniziali del missile erano rosa a causa di un errore di fabbrica, l’hanno chiamato Flamingo, e il nome è rimasto.

Fire Point produce circa un Flamingo al giorno e entro ottobre spera di raggiungere la capacità produttiva per produrne sette al giorno, ha affermato Terekh. Mentre Zelensky e altri funzionari ucraini cercano soluzioni per porre fine alla guerra, Terekh ha affermato di essere scettica sul fatto che la Russia accetterà i termini per una vera pace. “Ci stiamo preparando per una guerra più grande e molto più spaventosa”.