Una perdita è stata registrata nell’oledotto ‘Druzhba’ che collega la Russia all’Europa. Lo riporta in una nota l’operatore petrolifero polacco Pern citato dai media di Varsavia. Le cause non sono ancora note, a essere interessata – viene precisato – è una delle due linee. E’ accaduto a circa 70km dalla città polacca di Plock.

