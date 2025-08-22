Colombia, sale a 17 il numero di morti negli attentati

Un’autobomba e un attacco contro un elicottero della polizia in Colombia hanno causato la morte di almeno 17 persone, tra cui alcuni agenti di polizia. Il presidente Gustavo Petro ha attribuito gli attacchi di giovedì ai dissidenti delle scomparse Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia, note come FARC.

Dodici agenti di polizia sono stati uccisi nell’attacco all’elicottero mentre trasportavano personale per eradicare le coltivazioni di foglie di coca ad Antioquia. Le autorità di Cali hanno riferito che un veicolo carico di esplosivi è esploso vicino a una scuola di aviazione militare, uccidendo cinque persone e ferendone più di 30. Petro ha inizialmente accusato il Clan del Golfo dell’attacco all’elicottero.

Inizialmente era stata riportata la morte di otto agenti, ma il governatore di Antioquia, Andrés Julián, ha detto che altri quattro sono deceduti successivamente e che tre rimangono feriti. Il governatore di Antioquia aveva scritto su X che un drone aveva attaccato l’elicottero mentre sorvolava coltivazioni di foglie di coca.

Il ministro della Difesa colombiano, Pedro Sánchez, ha affermato che le informazioni preliminari indicano che l’attacco ha provocato un incendio nell’aeromobile.

Intanto, le autorità della città sudoccidentale di Cali hanno riferito che un veicolo carico di esplosivi è detonata nei pressi di una scuola di aviazione militare, uccidendo cinque persone e ferendone oltre trenta. L’aeronautica colombiana non ha fornito immediatamente ulteriori dettagli sull’esplosione.

Inizialmente l’attacco all’elicottero è stato attribuito al Clan del Golfo, il più grande cartello della droga attivo nel paese. Il presidente Gustavo Petro ha detto che l’aeromobile è stato preso di mira come ritorsione per un sequestro di cocaina che, secondo quanto riferito, apparteneva al gruppo. Il presidente ha aggiunto che un presunto membro del gruppo dissidente è stato arrestato nella zona dell’esplosione.

Il contesto colombiano

I dissidenti delle FARC, che hanno rifiutato l’accordo di pace con il governo nel 2016, e i membri del Clan del Golfo operano entrambi in Antioquia.

La coltivazione di foglie di coca è in aumento in Colombia. La superficie coltivata ha raggiunto un record di 253.000 ettari nel 2023, secondo l’ultimo rapporto disponibile dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC).