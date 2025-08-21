Incendi in Spagna, ancora 18 grandi roghi attivi: l'inviata di LaPresse a Hervas

Hervas (Spagna) – In Spagna sono ancora 18 i grandi incendi attivi che stanno colpendo il nord-ovest del Paese. In queste ore nella regione dell’Estremadura si sta lottando per contenere le fiamme del rogo di Jarilla, scoppiato dieci giorni fa, come racconta l’inviata di LaPresse a Hervas Lucrezia Clemente. L’incendio ha già distrutto 16.800 ettari e si estende al momento in un perimetro di 165km. Sul posto sono dispiegati i militari dell’Unità di emergenza nonché più di 60 vigili del fuoco arrivati dalla Germania. A Hervas, uno dei comuni nell’area del rogo, i residenti stanno tornando alla normalità dopo la paura e giorni passati dentro casa a causa del fumo. Nell’area periurbana della cittadina di 3.800 abitanti sono state evacuate alcune famiglie. La governatrice della regione, Maria Guardiola, ha parlato di “ore decisive” per contenere il rogo.