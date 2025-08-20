Usa, arriva l'uragano Erin: evacuazioni dagli Outer Banks

L’uragano Erin si è avvicinato lentamente alla costa orientale degli Stati Uniti, sollevando onde pericolose che hanno già costretto decine di soccorsi in spiaggia giorni prima che si prevedano le mareggiate più grandi. Si prevede che Erin colpisca gli Outer Banks, nella Carolina del Nord, provocando enormi onde che si infrangono sulla sottile striscia di sabbia che si estende per 160 chilometri delineando la costa della Carolina del Nord. Le autorità hanno ordinato l’evacuazione delle isole di Hatteras e Ocracoke anche senza un’allerta uragano, perché quel piccolo tratto di autostrada chiamato N.C. 12 verrà probabilmente squarciato e spazzato via in diversi punti, isolando i villaggi per giorni o settimane. Gli Outer Banks sono vulnerabili a causa dell’innalzamento del livello del mare e dell’erosione.