Usa: appende bandiera transgender a El Capitan, licenziata ranger del Parco Nazionale di Yosemite

Una ranger del Parco Nazionale di Yosemite è stata licenziata dopo aver appeso una bandiera dell’orgoglio transgender su El Capitan, mentre alcuni visitatori rischiano potenziali procedimenti giudiziari per presunte violazioni delle restrizioni sulle proteste, inasprite sotto la presidenza Trump. Shannon Joslin, ranger e biologa che studia i pipistrelli, ha dichiarato di aver appeso una bandiera dell’orgoglio transgender larga 20 metri sulla famosa parete da arrampicata che sovrasta la via principale del parco californiano per circa due ore lo scorso 20 maggio, prima di rimuoverla volontariamente. Una lettera di licenziamento ricevuta la scorsa settimana accusava Joslin di “non aver dimostrato una condotta accettabile” nella sua veste di biologa, citando l’incidente di maggio. “In realtà, una bandiera transgender è un simbolo di sicurezza e di accettazione simbolica”, ha dichiarato Joslin, 35 anni, all’Associated Press. “Dovresti essere al sicuro nei parchi. Quello che sta succedendo ora è che questo messaggio dice che in realtà non sei al sicuro nei parchi”. Joslin ha affermato che il suo licenziamento trasmette il messaggio che se la tua identità non è compatibile con l’attuale amministrazione, allora devi tacere, altrimenti verrai eliminato. I funzionari del parco hanno dichiarato di stare collaborando con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per perseguire visitatori e lavoratori che hanno violato le restrizioni sulle manifestazioni nel parco, che lo scorso anno ha accolto oltre 4 milioni di persone, sia attraverso azioni amministrative che possibili accuse penali. Joslin ha affermato che un gruppo di sette scalatori, tra cui altri due ranger del parco, hanno appeso la bandiera. Gli altri ranger sono in congedo amministrativo in attesa di un’indagine.