Iraq, divampa l'incendio a Halabja: la striscia di fuoco continua ad avanzare

Proseguono gli sforzi dei vigili del fuoco per arginare il vasto incendio boschivo nei prati e sulle colline intorno alla città di Halabja, nella regione semi-autonoma curda dell’Iraq. L’incendio è divampato il 17 agosto e non è ancora stato domato a causa del forte vento e della presenza di mine sulle colline e sulle montagne della zona. Secondo i vigili del fuoco di Halabja, due pompieri hanno perso la vita nel tentativo di spegnere le fiamme e finora sono andati in fumo centinaia di acri di terreno.