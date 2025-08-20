Gaza, proseguono i raid israeliani nella Striscia

Non si arrestano gli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza nonostante Hamas abbia accettato la proposta dei mediatori arabi per un cessate il fuoco nella guerra di 22 mesi scatenata dall’attacco del 7 ottobre 2023 contro lo Stato ebraico. Forti esplosioni e violente fiammate sono state viste lungo la skyline di Gaza nelle scorse ore. Tel Aviv, che non ha ancora risposto alla proposta dei mediatori arabi, sostiene di essere ancora impegnata a sconfiggere il gruppo militante. L’ultima proposta elaborata da Egitto e Qatar contiene solo lievi modifiche a una precedente avanzata dagli Stati Uniti e accettata da Israele. Includerebbe una tregua di 60 giorni, il rilascio di alcuni degli ostaggi tenuti da Hamas in cambio di centinaia di prigionieri palestinesi, un flusso di aiuti umanitari a Gaza e colloqui per un cessate il fuoco duraturo.