Gaza, da Cipro nave con 1.200 tonnellate aiuti

Dopo essere salpata da Cipro, una nave carica di 1.200 tonnellate di generi alimentari destinati alla Striscia di Gaza si sta avvicinando al porto israeliano di Ashdod.

La nave battente bandiera panamense trasporta 52 container con aiuti alimentari come pasta, riso, alimenti per neonati e prodotti in scatola. I funzionari doganali israeliani hanno controllato gli aiuti nel porto cipriota di Limassol, da dove la nave è salpata ieri. Circa 700 tonnellate di aiuti provengono da Cipro, acquistati con fondi donati dagli Emirati Arabi Uniti al cosiddetto Fondo Amalthea, istituito lo scorso anno per consentire ai donatori di fornire aiuti via mare. Il resto proviene dall’Italia, dal governo maltese, da un ordine religioso cattolico di Malta e dall’organizzazione non governativa kuwaitiana Al Salam Association.

Sforzo coordinato con le Nazioni Unite

Il ministero degli Esteri cipriota ha dichiarato che questa missione è guidata dalle Nazioni Unite, ma è uno sforzo coordinato: una volta scaricati ad Ashdod, i dipendenti delle Nazioni Unite provvederanno a trasportare gli aiuti con camion alle aree di stoccaggio e alle mense gestite dall’organizzazione umanitaria internazionale World Central Kitchen. Lo scorso anno Cipro è stata la base operativa per la consegna di 22.000 tonnellate di aiuti via nave direttamente a Gaza attraverso un molo gestito dalla World Central Kitchen e una struttura di attracco gestita dall’esercito statunitense nota come Joint Logistics Over-the-Shore system.

Nella Striscia almeno 21 morti dall’alba di oggi

Gli attacchi dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza hanno intanto ucciso almeno 21 persone dall’alba. Tra le vittime, sei sono state uccise negli attacchi alle tende che ospitano gli sfollati a Khan Younis e quattro in un attacco a una tenda a Deir el-Balah. L’agenzia di stampa statale palestinese Wafa ha riferito che 10 persone, tra cui due bambini, sono state uccise a Deir el-Balah o nelle sue vicinanze. Ha aggiunto che due persone sono state uccise mentre attendevano aiuti nei pressi di Beit Lahiya, nel nord di Gaza, e che 53 di loro sono rimaste ferite.

Onu: 383 operatori umanitari uccisi nel 2024, la metà a Gaza

Nel 2024 sono stati uccisi 383 operatori umanitari nei punti caldi del mondo, quasi la metà dei quali a Gaza durante la guerra tra Israele e Hamas. Lo ha riferito l’ufficio umanitario delle Nazioni Unite in occasione della giornata annuale dedicata alle migliaia di persone che intervengono nelle crisi per aiutare gli altri. Il capo degli aiuti umanitari dell’Onu Tom Fletcher ha affermato: Attacchi di questa portata, senza alcuna responsabilità, sono una vergognosa accusa di inazione e apatia internazionale. Come comunità umanitaria, chiediamo ancora una volta a chi detiene potere e influenza di agire per l’umanità, proteggere i civili e gli operatori umanitari e assicurare i responsabili alla giustizia”. L’Aid Worker Security Database, che raccoglie dati dal 1997, ha affermato che il numero di omicidi è aumentato da 293 nel 2023 a 383 nel 2024, di cui oltre 180 a Gaza.

Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), la maggior parte degli operatori umanitari uccisi erano personale nazionale al servizio delle proprie comunità, aggrediti mentre erano al lavoro o nelle loro case. L’anno scorso si sono verificati 599 attacchi gravi contro operatori umanitari, un forte aumento rispetto ai 420 del 2023, secondo i dati del database. Gli attacchi del 2024 hanno anche ferito 308 operatori umanitari e causato il rapimento di 125 persone e la detenzione di 45. Secondo il database, negli ultimi sette mesi si sono verificati 245 attacchi gravi e 265 operatori umanitari sono stati uccisi. “Anche un solo attacco contro un collega umanitario è un attacco contro tutti noi e contro le persone che serviamo”, ha aggiunto Fletcher, “la violenza contro gli operatori umanitari non è inevitabile. Deve finire”. Secondo il database, nel 2024 la violenza contro gli operatori umanitari è aumentata in 21 paesi rispetto all’anno precedente, con le forze governative e i loro affiliati come autori più comuni. Il numero più alto di attacchi gravi lo scorso anno si è registrato nei territori palestinesi con 194, seguiti dal Sudan con 64, dal Sud Sudan con 47, dalla Nigeria con 31 e dal Congo con 27.