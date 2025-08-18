Argentina, amanti dei dolci invadono Buenos Aires per i Mondiali di Alfajor

Gli amanti dei dolci hanno invaso Buenos Aires domenica, in occasione della quarta edizione del Campionato mondiale dell’alfajor (dolce considerato parte del DNA culturale dell’Argentina e dell’Uruguay), che si è tenuto nella capitale dell’Argentina. Più di 120 produttori provenienti dall’Argentina, dall’Uruguay e da molti altri paesi hanno partecipato alla competizione annuale, dove le loro creazioni e interpretazioni del dolce sono state valutate da decine di esperti.

L’obiettivo era quello di mettere in risalto le varietà regionali, tra cui l’alfajor alla Mar del Plata, ricoperto di cioccolato e ripieno di dulce de leche; il Cordobes, ripieno di marmellata di frutta e biscotti morbidi; il Santafesino, fatto di pasta sfoglia e dulce de leche, e il Conitos, a forma di cono, ripieno di dulce de leche e ricoperto di cioccolato.

Il titolo di “Miglior Alfajor” è andato a Chacra Los Retamos per il suo alfajor alla farina di noci ripieno di dulce de leche e ricoperto di cioccolato bianco.