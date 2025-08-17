New York, sparatoria in un locale: 3 morti e 8 feriti

Tre persone sono morte e altre otto sono rimaste ferite dopo una sparatoria avvenuta in un affollato locale di New York City nelle prime ore di domenica. Gli investigatori ritengono che uno o più uomini armati abbiano aperto il fuoco con diverse armi al Taste of the City Lounge, nel quartiere Crown Heights di Brooklyn, dopo una “lite” avvenuta poco prima delle 3:30 del mattino, uccidendo tre uomini, ha riferito ai giornalisti il Capo del Dipartimento di Polizia di New York Jessica Tisch. “È una sparatoria terribile quella che si è verificata nella città di New York“, ha detto Tisch in una conferenza stampa. Ha aggiunto che gli agenti stanno indagando su almeno 36 bossoli rinvenuti nel locale e su un’arma da fuoco trovata in una strada vicina. L’età delle vittime varia dai 27 ai 61 anni.

La sparatoria arriva in un anno in cui si registra un calo record della violenza armata a New York City. “Voglio dire, abbiamo il numero più basso di sparatorie e vittime di sparatorie nei primi sette mesi dell’anno che si sia mai registrato nella città di New York“, ha aggiunto Tisch, osservando che “un evento del genere è, ovviamente, grazie a Dio un’anomalia ed è una cosa terribile quella che è successa questa mattina, ma indagheremo e faremo luce su quanto accaduto”.