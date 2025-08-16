Vertice Trump-Putin in Alaska, il presidente russo depone fiori per caduti sovietici prima di partire

Prima di salire a bordo del suo aereo, dopo il verice in Alaska con Trump, Vladimir Putin ha deposto dei fiori sulle tombe dei soldati sovietici al cimitero commemorativo di Fort Richardson. Un video diffuso dal Cremlino mostra il presidente russo inginocchiato mentre lascia un mazzo di fiori su una tomba prima di farsi il segno della croce.
Le tombe onorano i piloti e i marinai sovietici caduti durante il trasporto di equipaggiamenti dagli Stati Uniti all’Urss durante la Seconda Guerra Mondiale.