Versailles illuminata dal Nocturnal Fountain Show of Fire: 16mila spettatori

Per il quinto anno consecutivo, venerdì sera i giardini della Reggia di Versailles si sono illuminati con il Nocturnal Fountain Show of Fire, che ha attirato 16.000 spettatori per una serata di musica, fiamme e coreografie aeree. I visitatori hanno passeggiato attraverso i boschetti, dove le fontane hanno preso vita sulle note di Lully, Händel, Gluck e Rameau, esaltate da suggestivi giochi di luce.

Artisti del fuoco si sono esibiti avvolti da fiamme monumentali nei giardini reali, offrendo un contrasto sorprendente con la musica barocca che risuonava nello storico complesso. La serata si è conclusa con un finale spettacolare, che ha combinato droni e fuochi d’artificio in un abbagliante crescendo.

Il Nocturnal Fountains si svolge ogni sabato sera dal 7 giugno al 20 settembre, con un’edizione speciale il 15 agosto, in occasione della Festa dell’Assunta. Gli organizzatori hanno sottolineato il crescente richiamo internazionale dell’evento. Nel 2024, oltre 200.000 visitatori hanno esplorato i giardini reali di notte per ammirare questo spettacolo unico.