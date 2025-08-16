Mohammad Hannoun (Associazione palestinesi d'Italia): “Non faccio parte di Hamas, l’accusa è una bugia”

“Io non appartengo a Hamas, questo lo dico ufficialmente, non faccio parte di Hamas però faccio parte del popolo palestinese”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Associazione Palestinesi d’Italia Mohammad Hannoun, inserito nella blacklist del Dipartimento del Tesoro statunitense con l’accusa di essere un finanziatore del terrorismo e di promuovere manifestazioni contro Israele, parlando a LaPresse a margine della carovana per la Palestina organizzata a Milano, dove i manifestanti a bordo di auto con bandiere palestinesi stanno percorrendo le strade della città. “Rispetto ogni fazione palestinese che rispetta i diritti del popolo palestinese, che lotta per strappare questi diritti per l’autodeterminazione. Hamas fa parte del popolo palestinese, Hamas come movimento ha avuto più del 70% dei voti del popolo palestinese in Cisgiordania e nella striscia di Gaza, per cui Hamas è il legittimo rappresentante del popolo palestinese”.

“Io sono simpatizzante di Hamas come sono simpatizzante di ogni fazione che lotta per i miei diritti”, ha aggiunto Hannoun. “Per cui questa frottola, questa accusa di far parte di Hamas, di essere un leader di Hamas è una bugia, una bufala. Io non faccio parte di Hamas, io non sono leader di Hamas, io sono un palestinese, io mi impegno, mi sono impegnato da decenni nella lotta per i diritti del popolo palestinese”, ha concluso.