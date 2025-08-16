Inondazioni in Pakistan, i soccorritori recuperano i corpi delle vittime

I soccorritori nel nord-ovest del Pakistan hanno recuperato, durante la notte, altri 63 corpi dalle case rase al suolo da frane e inondazioni improvvise. Il bilancio delle vittime sale così ad almeno 220 morti, secondo quanto riferito dalle autorità.

Centinaia di persone stanno ancora cercando sopravvissuti a Buner, un distretto montuoso nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, dove piogge torrenziali e nubifragi hanno provocato gravi danni oltre a numerosi decessi. Decine di case, inoltre, sono state spazzate via. Secondo gli esperti, il cambiamento climatico è uno dei fattori che hanno contribuito a questo fenomeno.