India, devastanti inondazioni: si cercano sopravvissuti nel Kashmir

Sabato è proseguita la ricerca di sopravvissuti nel Kashmir controllato dall’India, dopo le devastanti inondazioni improvvise che hanno causato 60 morti e circa 150 feriti. I soccorritori hanno setacciato il remoto villaggio di Chositi, nel distretto di Kishtwar, alla ricerca di decine di dispersi. Le inondazioni di giovedì sono avvenute durante un pellegrinaggio annuale indù nella zona. Le autorità hanno tratto in salvo oltre 300 persone, mentre circa 4.000 pellegrini sono stati evacuati in sicurezza. Chositi, nel distretto di Kishtwar in Kashmir, è l’ultimo villaggio accessibile ai veicoli lungo il percorso di un pellegrinaggio annuale verso un santuario montano situato a 3.000 metri di altitudine.

Le devastanti inondazioni hanno spazzato via la cucina comunitaria principale per i pellegrini, insieme a decine di veicoli e motociclette. Al momento dell’alluvione nella cucina si trovavano oltre 200 pellegrini; l’acqua ha inoltre danneggiato o distrutto molte delle abitazioni raggruppate ai piedi delle colline, hanno riferito i funzionari. Il distretto di Kishtwar ospita numerosi progetti idroelettrici, che secondo gli esperti rappresentano da tempo una minaccia per il fragile ecosistema della regione.