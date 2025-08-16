Canada, sciopero delle hostess Air Canada: cancellati tutti i voli

Oltre 10.000 assistenti di volo di Air Canada sono entrati in sciopero dopo il fallimento delle trattative per il rinnovo del contratto. Lo ha annunciato il sindacato Canadian Union of Public Employees, spiegando che lo stop è scattato allo scadere del termine per raggiungere un accordo.

In risposta, Air Canada ha comunicato la cancellazione di tutti i voli fino a fine sciopero. Già oltre 620 collegamenti sono stati soppressi, lasciando migliaia di passeggeri bloccati in piena stagione estiva. La tensione tra la compagnia e il sindacato è salita ulteriormente ieri, quando i rappresentanti dei lavoratori hanno rifiutato la proposta di arbitrato governativo, che avrebbe impedito lo sciopero e affidato a un terzo mediatore la definizione del nuovo contratto.