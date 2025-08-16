Alaska, alci e orsi interessati… Al vertice Trump-Putin

I giornalisti, durante le grandi notizie, passano spesso molto tempo ad aspettare che accada qualcosa. L’Alaska ha fatto del suo meglio per rompere la monotonia per i reporter televisivi e le troupe che questa settimana si sono piazzati davanti al cancello principale della Joint Base Elmendorf-Richardson, ad Anchorage, in attesa del vertice di venerdì. Mercoledì, un giovane alce all’interno della base si è avvicinato alla recinzione a maglie alte che delimita il perimetro per dare un’occhiata ai giornalisti, prima di sparire di nuovo nella foresta. Giovedì, invece, un grosso orso nero è stato avvistato mentre camminava in una zona boschiva dall’altro lato della trafficata strada a quattro corsie fuori dai cancelli. I reporter si sono messi a gridare “Orso! Orso!” per avvertire gli altri.

La fauna selvatica è comune all’interno o nei dintorni della base, situata nel territorio del Comune di Anchorage. Il vasto comune è un’area di contatto tra ambiente urbano e natura selvatica, che si estende per 1.961 miglia quadrate (5.079 chilometri quadrati), una superficie leggermente più grande dello stato del Rhode Island. Anchorage ospita circa 290.000 persone, ovvero circa il 40% della popolazione dell’Alaska, e ogni tipo di fauna selvatica, tra cui si stima vivano 350 orsi neri, 65 orsi bruni e 1.600 alci.