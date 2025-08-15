Ucraina, Trump: “Conseguenze molto gravi per la Russia se Putin non fermerà la guerra”

(LaPresse) A bordo dell’Air Force One, diretto in Alaska per il vertice con Vladimir Putin, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato ai giornalisti che, se la Russia non accetterà di porre fine alla guerra, ci saranno “conseguenze molto gravi”, riferendosi a possibili misure economiche contro Mosca. Il leader di Washington ha inoltre precisato che non intende negoziare al posto dell’Ucraina, ma che il suo obiettivo è convincere il presidente russo ad avviare un dialogo: “Non sono qui per negoziare per l’Ucraina”, ha affermato l’inquilino della Casa Bianca.