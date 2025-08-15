Trump-Putin, Lavrov arriva ad Anchorage con felpa con scritta "Urss"

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha parlato giovedì ai media ad Anchorage, in Alaska, dove è arrivato con una felpa con la vistosa scritta ‘CCCP’, ossia Urss in russo. Il video della sua intervista è stato pubblicato sul canale Telegram del Ministero degli Esteri russo. Lavrov ha detto che la Russia “non pianifica mai in anticipo” quando gli è stato chiesto della stima del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di una probabilità del 25% che il suo incontro con il presidente Vladimir Putin oggi non abbia successo. “Sappiamo di avere argomenti, una posizione chiara e comprensibile. La dichiareremo”, ha detto.