Trump-Putin, la partenza del presidente degli Stati Uniti per l'Alaska

(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è partito da Washington venerdì mattina per raggiungere Anchorage, in Alaska, dove incontrerà il presidente russo Vladimir Putin in una base militare statunitense per un vertice cruciale. L’incontro potrebbe avere ripercussioni importanti sulla guerra in Ucraina e sulla sicurezza europea. Trump punta a dimostrare le sue capacità di negoziatore, mentre Putin cercherà di ottenere condizioni favorevoli per la Russia. L’esclusione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky dalla riunione potrebbe indebolire la posizione dell’Ucraina. Trump ha espresso l’intenzione di raggiungere un accordo di pace più ampio, ma l’esito del vertice resta incerto, con potenziali conseguenze di rilievo per la diplomazia statunitense e le relazioni internazionali.