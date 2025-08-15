Trump-Putin, in cattedrale Anchorage la preghiera per la pace in Ucraina

Giovedì si sono svolte presso la cattedrale ortodossa russa di Sant’Innocenzo ad Anchorage, in Alaska, preghiere per la pace tra Russia e Ucraina. L’incontro da parte dei tre giorni di preghiera per la pace che la Chiesa ortodossa in America ha tenuto nelle sue chiese in tutta l’Alaska questa settimana prima del vertice tra i presidenti degli Stati Uniti e della Russia, Trump e Putin, in programma oggi ad Anchorage. Mons. Alexei, arcivescovo di Sitka e Alaska della Chiesa ortodossa in America, ha parlato alla congregazione, dicendo che si sta pregando per un miracolo.