Serbia, migliaia di manifestanti in piazza: le immagini degli scontri

In Serbia migliaia di manifestanti antigovernativi sono tornati nelle strade di Belgrado giovedì dopo due giorni di scontri con i lealisti del presidente autocratico Aleksandar Vucic e la polizia antisommossa che hanno provocato decine di feriti o detenuti. La polizia in serata ha sparato gas lacrimogeni in almeno due punti per disperdere i manifestanti e tenere separati i gruppi di sostenitori degli schieramenti opposti. Vucic ha dichiarato alla televisione filogovernativa Informer che “lo Stato vincerà” e ha annunciato una repressione contro i manifestanti antigovernativi, accusandoli di incitamento alla violenza e di essere “nemici del loro stesso Paese”.