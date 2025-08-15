Regno Unito, Re Carlo celebra l’80° anniversario del VJ Day

(LaPresse) Il re Carlo e la regina Camilla hanno partecipato a una cerimonia a Burton-on-Trent per commemorare l’80° anniversario del VJ Day, il giorno della resa del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale. Durante l’evento, il sovrano ha deposto una corona al National Memorial Arboretum insieme al primo ministro britannico Keir Starmer. La commemorazione, che si tiene ogni anno il 15 agosto, ha incluso la lettura di una poesia da parte di un veterano, il sorvolo delle Red Arrows e due minuti di silenzio. In tutto il Regno Unito, i cornamusi hanno suonato lamenti in memoria dei caduti, e in serata il re e la regina accoglieranno in ricevimento veterani e le loro famiglie. Anche il Giappone ha reso omaggio ai oltre 3 milioni di morti in guerra. Il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba ha espresso “rammarico” per il conflitto, definendolo un errore. È la prima volta dal 2013 che un leader giapponese utilizza ufficialmente questo termine nel discorso del 15 agosto, dopo che Shinzo Abe lo aveva evitato.