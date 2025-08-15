Papa Leone XIV: "Non rassegnarsi alla logica del conflitto e delle armi"

(LaPresse) Papa Leone XIV, al termine dell’Angelus a Castel Gandolfo, ha lanciato un appello alla speranza contro la violenza nel mondo, sottolineando che “Dio è più grande del peccato degli uomini” e invitando a non rassegnarsi alla logica del conflitto e delle armi. “Ancora oggi purtroppo ci sentiamo impotenti di fronte al dilagare nel mondo di una violenza sempre più sorda e insensibile a ogni moto di umanità. Eppure non dobbiamo smettere di sperare. Dio è più grande del peccato degli uomini, non dobbiamo rassegnarci al prevalere della logica del conflitto e delle armi” le parole del pontefice da piazza della Libertà.