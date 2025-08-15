India, alluvione spazza via villaggio nel Kashmir: le immagini della devastazione

In India le inondazioni improvvise causate da piogge torrenziali in un remoto villaggio del Kashmir hanno provocato la morte di almeno 56 persone e decine di dispersi. Venerdì le squadre di soccorso hanno continuato a lavorare nel villaggio devastato di Chositi, sull’Himalaya. A seguito di un nubifragio che ha provocato inondazioni e smottamenti, le autorità hanno stimato che almeno 80 persone sono ancora disperse, e molte si ritiene siano state spazzate via. Le autorità hanno portato in salvo almeno 300 persone.