Dubai, tempesta di sabbia riduce la visibilità: problemi per strade e aeroporti

(LaPresse) Venerdì una tempesta di sabbia a Dubai e in altri emirati degli Emirati Arabi Uniti ha ridotto molto la visibilità. Il Centro Nazionale di Meteorologia (NCM) negli Emirati Arabi Uniti ha emesso un allarme di tempesta di sabbia. L’NCM ha avvertito che la visibilità potrebbe ridursi a meno di 2000 metri in alcuni aeroporti come Al Maktoum e Ras Al Khaimah. Le autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno esortato i conducenti a prestare attenzione e seguire le indicazioni durante la tempesta che dovrebbe durare nove ore.