Il Pakistan celebra il 78° anniversario della sua indipendenza il 14 agosto 2025. Questa data segna la liberazione dal dominio coloniale britannico nel 1947. Nelle principali città come Islamabad, Karachi e Lahore vanno in scena celebrazioni con sfilate, eventi culturali e fuochi d’artifici. Migliaia di pakistani si sono riuniti allo stadio della banca nazionale di Karachi per partecipare ai festeggiamenti, che hanno visto esibirsi diversi musicisti e uno spettacolo pirotecnico. Molti tra la folla hanno cantato e ballato insieme. “Abbiamo ascoltato la musica e ci siamo divertiti molto”, ha detto Zainab Akram, residente a Karachi. Il sentimento nazionalista è molto forte in Pakistan da quando, il 22 aprile, una strage di turisti nel Kashmir controllato dall’India ha portato i due paesi vicini sull’orlo della guerra, segnando la più grave crisi nelle relazioni bilaterali dal 2019.