Gaza, in arrivo in Italia 31 bambini feriti: i C130 partiti da Eilat

Sono attesi in Italia nella tarda serata i tre aerei C130J dell’Aeronautica Militare partiti da Eilat, in Israele, con a bordo 31 bambini provenienti dalla Striscia di Gaza che, accompagnati dai loro familiari, verranno accolti nelle strutture ospedaliere dove riceveranno assistenza sanitaria e cure mediche specialistiche. “Dare una speranza, salvare una vita, soprattutto quella di bambini sofferenti, significa affermare i valori fondamentali nei quali ci identifichiamo. Al personale civile e militare che ha reso possibile tutto questo e agli operatori sanitari che si prenderanno cura dei piccoli pazienti, va la mia gratitudine, di uomo e di ministro” ha detto il Ministro della Difesa Guido Crosetto. Verranno accolti in diversi ospedali italiani: Bambin Gesù di Roma, Santo Bono di Napoli, Azienda Ospedaliera di Padova, Gaslini di Genova, OPA di Massa, Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Azienda Ospedaliera di Perugia, Policlinico Sant’Orsola di Bologna, Niguarda e Buzzi di Milano, Meyer di Firenze, Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona, “Spedali Civili” di Brescia, Azienda Ospedaliera di L’Aquila, “Cisanello” di Pisa.